Имя Александра Ковалева давно и хорошо известно в стране любителям юмора. Он автор нескольких книг литературных пародий, его иронические произведения с удовольствием публикуют юмористические журналы «Ёрш», «Вокруг смеха», «Веселуха» и многие другие. Он – лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии «Золотой теленок» и один из редакторов Клуба «12 стульев» «Литературной газеты». Его юмористические произведения звучат в авторском исполнении в популярных программах Центрального телевидения, таких как «Смехопанорама», «Смеяться разрешается», «Кривое зеркало». Его произведения читают со сцены Евгений Петросян, Михаил Смирнов и другие известные мастера эстрады.

Пользуясь нашей многолетней дружбой и грядущим Днём смеха, накануне 1 апреля представляю поэта­-пародиста Александра Ковалёва (на снимке) читателям нашей газеты.

– Александр, ты весёлый человек?

– Вообще-то по жизни я человек, да и писатель, – вполне серьезный. По образованию инженер-энергетик, окончил Московский энергетический институт, более 30 лет в профессии, доктор технических наук, профессор, академик Петровской академии наук и искусств. Но так сложилось, что одновременно я много лет профессионально работаю в русской литературе. Автор двух десятков книг поэзии и прозы, член Союза писателей ещё СССР, лауреат премии Ленинского комсомола и ряда литературных премий современной России. И в этом смысле писание мною веселых вещей поначалу мне казалось занятием легкомысленным. Сочинял что-то в основном на своих друзей-стихотворцев, как говорится, в свободное от основной творческой работы время.

– И всё-таки ты дошёл «до жизни такой…»

– Грешен. Каюсь. Первые публикации моих веселых вещей состоялись в середине 80­х на 16 полосе безумно популярного тогда Клуба «12 стульев» «Литературной газеты». Послал наудачу в редакцию, напечатали, к тому же отобрал для печати и рекомендовал меня Клубу знаменитый в те времена поэт-пародист Александр Иванов. Так я неожиданно для самого себя попал в обойму больших мастеров юмора, которые писали тогда для «Литературки», стал постоянным и многолетним автором Клуба. Ирония судьбы состоит в том, что много лет спустя я сам стал редактором и одним из администраторов Клуба «12 стульев», и теперь уже сам отбираю для публикации и, как говорится, пестую очередное поколение «смешных» писателей. Да и сам я в известной мере переменил отношение к писанию веселых текстов. Не секрет, что сегодня серьезная литература, и поэзия в частности, подрастеряла свою читательскую аудиторию. Другие времена. Жизнь ускорилась, коммерциализировалась, упал общий культурный уровень. Писатель теряет главное – тех, для кого пишет. На этом фоне литературный юмор пока ещё востребован публикой. И дело здесь не в том, что те, кто сегодня работает в смешном жанре, идут на поводу у невзыскательного читателя. Дело в том, что даже в этих рамках, как мне кажется, хороший писатель должен через шутку, улыбку донести до читателя добрые, умные мысли и чувства.

– Ну и как, получается?

– Юмор, ирония – это особый жанр, требующий от автора своеобразного взгляда на мир. В нем всегда работало не так много писателей. Мы все практически знаем друг друга, встречаемся на страницах одних массовых изданий, на одних сценических площадках. Известные писатели-сатирики, с которыми мне доводилось встречаться на одной сцене, участвовать в записях юмористических передач ЦТ, да и просто дружить по жизни, – это Виктор Коклюшкин, Семен Альтов, Константин Мелехан, Анатолий Трушкин, Леон Измайлов и многие другие. Кроме того, так уж сложилось, я знаком, дружествую, выступаю в одних концертах со многими известными эстрадными исполнителями – от Петросяна до Гальцева.

– А писатели на тебя не обижаются?

– Ну ты же не обижаешься! В моём «портфеле» есть пародии на твои стихи и других известных пародистов. Так что – держись! А вообще, всё, что я делаю в жанре литературной пародии, как я уже не раз говорил, я делаю исключительно для собственного удовольствия и исключительно из чувства любви (без иронии) к пародируемым авторам – моим друзьям-стихотворцам. Мои друзья не могут быть плохими поэтами. На плохих я просто не пишу. Мне это неинтересно. Со своей стороны, я надеюсь, что мои опыты в этом жанре в меру корректны, чтобы не показаться слишком обидными для отдельных персоналий, и в меру забавными, чтобы не показаться слишком скучными для читателя. На том стою.

И ещё одно. Мне очень приятно представить свои пародии всеволожским читателям. Ибо, хотя у меня и питерская прописка, человек я здесь не чужой и свои лучшие творческие дни провожу в одном из самых литературных мест г. Всеволожска, там, где в районе Мельничного Ручья самое большое скопление писательских имен и улиц на квадратный метр. Вот там, на улице писателя Лескова, есть и у меня небольшой загородный домик, где рождаются мои хохмы.

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО