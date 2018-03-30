«СМУЗИ» для самых маленьких всеволожцев

Семейное пространство «СМУЗИ», обосновавшееся на Межевой, 27 Р, официально открылось сегодня, 30 марта. Замечательный социальный проект порадует тех жителей Всеволожска, чьи дети не посещают детский сад. Клуб будет принимать 20 «неорганизованных» малышей от трех до семи лет два раза в неделю по четыре часа.

С работой необычного учреждения познакомились глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и его заместитель по социальному развитию Елена Фролова.

Перед началом официальной церемонии открытия руководитель клуба «СМУЗИ» Алена Манькова рассказала:

– Наше семейное пространство является подразделением местной общественной организации «Диалог поколений», руководит которой Надежда Балуева. Помещение на льготных условиях предоставила администрация района для того, чтобы мы реализовывали здесь социальные проекты.

По словам руководителя клуба, уже сейчас запущен и действует первый социальный проект – игровые развивающие сессии для семей, чьи дети не попали в дошкольные учреждения от 3 до 7 лет, и у родителей нет возможности водить их на платные занятия. До сих пор вся работа проходила в рамках семейного клуба в помещении «Диалога поколений», теперь появилось собственное пространство.

– Мы сознательно отказались от большого количества мебели – простая перестановка позволит легко трансформировать зал в зависимости от вида занятий. «СМУЗИ» сотрудничает с развивающими клубами района, которые тоже будут проводить здесь занятия. Кроме того, в расписании работы клуба предусматривается прием узких специалистов – психолога и логопеда, – добавила Алена Манькова.

Клуб, как следует из его названия, семейный, но организаторы готовы работать и с подростками, если такой запрос появится. Встречи в клубе «СМУЗИ», который работает полтора года, останутся бесплатными – другие проекты будут реализовываться на платной основе.

На своей странице «ВКонтакте» Андрей Низовский оставил сегодня такую запись: «В программе нового семейного клуба множество занятий для всех возрастов, но особое внимание, конечно, – малышам и молодым мамам. Важно также отметить, что в «СМУЗИ» будет работать выпускник «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» – сегодня район активно способствует трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Я уверен, что опыт создания настоящего семейного клуба, гибко откликающегося на реальные желания живущих поблизости людей, получит у нас в районе широкое распространение, особенно в новостройках».



Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА