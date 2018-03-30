Во Всеволожском лицее № 1 28 марта состоялась вторая сессия каникулярной школы «Умные каникулы» для учителей химии, физики и биологии.

В этом учебном году по инициативе комитета по образованию администрации Всеволожского района появилась новая форма работы – каникулярная школа для педагогов «Умные каникулы». Организатором выступил Всеволожский районный методический центр.

Педагоги получили дополнительную возможность обменяться опытом по наиболее важным методическим вопросам, обсудить и закрепить на практике решение сложных заданий ЕГЭ, разобрать типичные ошибки ребят при выполнении экзаменационной работы.

В работе второй сессии «Умных каникул» приняли участие около 80 педагогов естественнонаучных дисциплин из всех школ Всеволожского района. Свой опыт коллегам представили: учитель химии Кузьмоловской школы № 1 С.В. Цурикова, учитель физики Н.Г. Богданова и учитель биологии С.И. Яськова из Всеволожского лицея № 1.

«Умные каникулы» становятся своеобразной школой мастерства педагогов, которым иногда полезно оказаться за школьной партой и пройти процедуру экзамена в роли ученика.

Елена СЕРГЕЕВА

Фото Антона КРУПНОВА