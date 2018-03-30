В комитет государственного экологического надзора Ленинградской области поступают обращения жителей поселка Романовка Всеволожского района о сильном неприятном запахе канализационных стоков, исходящем от очистных сооружений поселка. Представители комитета провели проверку, в ходе которой было установлено, что причиной запаха стали аэротенки открытого типа, являющиеся основным этапом очистки сточных вод.

– По результатам проверки комитетом установлено, что очистные находятся в удовлетворительном состоянии и работают в штатном режиме. Мы понимаем обеспокоенность местных жителей по поводу неприятного запаха от очистных сооружений. Комитетом будет организован динамический мониторинг качества атмосферного воздуха в поселке Романовка, – рассказал заместитель председателя комитета Андрей Ермолов.

28 марта было проведено совместное совещание с участием местной администрации, жителей поселка, представителей комитета и компании, эксплуатирующей очистные сооружения, – МУП «Романовские коммунальные системы». В результате МУП «Романовские коммунальные системы» до 20 апреля обязали представить технологическое решение для уменьшения распространения неприятного запаха в сторону жилого массива.