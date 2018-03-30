Представители комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области проведут личный прием граждан Всеволожского муниципального района по вопросам управления, содержания и использования жилищного фонда.

Прием состоится 4 апреля с 16.00 до 19.00 в здании администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138, кабинет № 134а. Номер телефона для записи на прием: 8 (813-70) 23-519.

Аналогичные приемы, на которых граждане смогли получить ответы на интересующие их вопросы, уже прошли во многих районах Ленинградской области.