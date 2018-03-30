Во Всеволожском центре культуры и досуга, в большом зале, 31 марта в 14.30 пройдет торжественная церемония награждения победителей и участников районного конкурса самодеятельных театральных коллективов «Арлекино». А в 15.00 вниманию зрителей представят «Иллюзию счастья».

Это спектакль Всеволожского Народного драматического театра по произведениям Ф.М. Достоевского, режиссер – заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Анатольевна Троицкая. Мероприятие приурочено к празднованию во Всеволожском районе Международного дня театра.

Отдел культуры администрации Всеволожского района приглашает всех любителей театрального искусства на мероприятие. Вход свободный.

Фото Антона ЛЯПИНА