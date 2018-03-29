Сергею Гармашу «указали на дверь»

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский предложил Сергею Гармашу, своему первому заместителю, покинуть занимаемый пост. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

– Отдавая должное опыту и заслугам бывшего главы администрации города Всеволожск, а ныне моего первого заместителя, Сергея Алексеевича Гармаша, я принял непростое решение и предложил ему покинуть занимаемый пост, – говорится в сообщении. – Основанием для этого послужила необходимость реализовать качественно иной, нацеленный на реальные результаты подход в работе по ключевым направлениям. Это известные в районе «долгострои», конечно же – строительство и ремонт дорог, содержание и ремонт инженерных сетей, а также реализация концессии по комплексу «Ладожский водовод». Многое из того, что уже сегодня должно было работать, все еще подвешено на уровне планов и разговоров. Но опереться на них невозможно, опереться для рывка в будущее можно только на реальные достижения, – подытожил Андрей Низовский.

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