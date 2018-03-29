Звание заслуженного учителя России присвоено учителю географии Всеволожской школы № 2 Елене Князевой.

Соответствующий указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Елена Князева является почетным работником общего образования, работает учителем географии 36 лет. Последние 17 лет преподает географию в Школе № 2 города Всеволожска.

Девиз школы, в которой работает Елена Князева, – «Талантливый учитель – талантливый ученик». 48 преподавателей являются учителями высшей и первой категории, 30 педагогов отмечены ведомственными наградами, 8 – победители приоритетного национального проекта «Образование». Несколько лет назад педагогический коллектив стал лауреатом регионального конкурса «Школа года».