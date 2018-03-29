Компании-организаторы пассажирских перевозок будут приобретать новые автобусы, работающие на метане. В поселениях региона ведется строительство автоматических газонаполнительных компрессорных станций, которые возводит ООО «Газпром Газомоторное топливо».

На сегодняшний день в регионе работают четыре газовых заправочных станции в Гатчинском, Тихвинском и Тосненском районах. В 2018 году такие заправки начнут работать в Кингисеппе и Сосновом Бору. Через два года сеть должна охватить Бокситогорский, Всеволожский, Кировский, Ломоносовский и Лужский районы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

– Перевод автобусов на природный газ сокращает расходы на топливо, следовательно, предприятия смогут покупать более комфортабельные автобусы. При этом развитие сети заправочных станций должно идти с опережением графика, ведь чем ближе заправка – тем дешевле стоимость проезда, – отметил начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов.

Фото Антона КРУПНОВА