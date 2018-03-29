На днях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил почетные награды лучшим представителям культуры и искусства 47-го региона. В числе награжденных была и наша землячка, художник театрального костюма Колтушской театрализованной клубной системы Равиля Касымовна Шайсултанова.

Почти четверть века она шьет сценические костюмы для юных участников образцового хореографического ансамбля «Радуга».

Сегодня в коллекции, созданной при участии Равили Шайсултановой, насчитывается более 1200 костюмов – стилизованных народных и эстрадных. Какие-то из них были придуманы сразу и легко, какие-то рождались в творческих муках. Но Равиля Касымовна помнит каждый сшитый ею костюм, каждый из них ей по-особенному дорог.

За многолетний труд художнику театрального костюма МКУ «Колтушская централизованная клубная система» Равиле Шайсултановой вручена Благодарность Губернатора Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона КРУПНОВА

