Региональную программу расселения непригодного для проживания жилья разработает правительство Ленинградской области. Всего в регионе 9299 кв. м «непригодного жилья», где зарегистрировано 498 человек. Больше всего таких домов в Выборгском районе – 33 дома, во Всеволожском – 12 домов и Тосненском – 10 домов.

В Ленобласти 59 домов признали «непригодным жилым фондом», что юридически не позволяет включить их в будущую программу расселения аварийного жилья, готовящуюся на федеральном уровне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

– Формулировка «непригодное жилье» в свое время не позволила включить все эти дома в федеральную программу расселения аварийного жилья 2013–2017 годов, не получится их включить и в программы следующих лет. Поэтому власти области, чтобы помочь людям, приняли решение расселять эти дома собственными силами, – сообщил сегодня на совещании заместитель председателя правительства области Михаил Москвин.

До конца лета будет готова схема расселения непригодных домов, а финансирование программы может начаться уже в 2019 году.