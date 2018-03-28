Спасатели сняли с оторвавшейся льдины в районе деревни Пески незадачливых рыбаков

Сегодня в 14.20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Невы в районе деревни Пески находятся четыре человека на лодке и не могут самостоятельно добраться до берега из-за образовавшейся трещины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области, трое рыбаков-любителей оказались на оторванной льдине и не могли самостоятельно добраться до берега. Им на помощь отправился местный житель на лодке, однако любительская спасательная операция потерпела фиаско. В итоге всем четверым понадобилась помощь профессионалов. К месту происшествия немедленно были направлены спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга и представители Государственной инспекции по маломерным судам Всеволожского района. Уже в начале четвертого рыбаки были спасены и доставлены на берег.