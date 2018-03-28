В рамках первого этапа будет заменена запорная арматура на магистральных трубопроводах города Всеволожска. На данный момент установлены семь из 13 «задвижек».

Проинспектировать ход работ по установке новой запорной арматуры на улицу Дорожную приехали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и новый начальник районного Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Роман Панфилов.

– Не удивительно, что водопроводные трубы во Всеволожске рвутся постоянно – многие магистрали, например, здесь, на улице Дорожной, не обновлялись по 40 лет, – рассказал глава районной администрации. – Старая запорная арматура, не работавшая годами, превращала всю систему водоснабжения в одну-единственную трубу, которая либо работала, либо нет. В случае серьёзной аварии неизбежно приходилось отключать воду во всем городе. Теперь для ремонта достаточно ограничить подачу воды в один-два квартала.

Кроме того, Андрей Низовский сообщил о том, что в плане работ замена задвижек и реконструкция более мелких трубопроводов: 200, 150, 100 мм. Улица Дорожная была выбрана для инспекции не случайно. В этом году ее участок длиной более километра, начиная от Дороги жизни, будет отремонтирован и реконструирован: уложен асфальт, устроены тротуары, установлено освещение, сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района.

Вообще в этом году впервые в истории Всеволожска на капитальный и «ямочный» ремонт городских дорог выделено более 100 миллионов рублей. Работы начнутся сразу же, как только погодные условия позволят укладывать качественный асфальт.

Фото Антона КРУПНОВА