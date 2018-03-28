Делегация представителей общественных организаций, национальных общин и национальных диаспор Ленинградской области и Москвы побывала с дружеским визитом в Киргизии.

Мероприятие состоялось в рамках акции «Караван дружбы «Дорога Жизни» на Шелковом пути». Организаторами акции выступили Совет по межнациональному сотрудничеству Ленинградской области при активном участии Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи народов России. Приглашающей стороной выступила Ассамблея народов Киргизии.

– «Караван дружбы «Дорога Жизни», который ежегодно стартует от мемориала «Цветок жизни» Всеволожского района, направлен на укрепление мира между народами, пропаганду позитивного исторического опыта существования, – отметил председатель Совета по межнациональному сотрудничеству Юрий Паламарчук. – В рамках акции были подписаны соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей народа Кыргызстана и Советом по межнациональному сотрудничеству, состоялась встреча с депутатами городского парламента Бишкека и с вице-премьером правительства Киргизии. Участники мероприятия посетили межнациональный молодежный фестиваль, этнодеревню и увидели голубую жемчужину Киргизии – озеро Иссык-Куль.

Ирэн ОВСЕПЯН