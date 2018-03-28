Заневских старост наградили

Четвёртый по счёту учебно-методический сбор со старостами населённых пунктов прошел 28 марта при полном зале. В этот раз старост из разных муниципальных образований области принимал КДЦ «Южный» во Всеволожске. Благодарственными письмами заместителя председателя правительства Ленобласти и подарками были награждены старосты из Заневского городского поселения.

Мероприятие никак не было связано с трагическим событием в Кемерово и заявлено уже давно, однако именно с минуты молчания в память о погибших в торговом центре «Зимняя вишня» началась эта большая встреча.

На учебно-методический сбор, организованный правительством Ленинградской области, приехали не только старосты, но и главы администраций городских и сельских поселений, представители отраслевых комитетов областного правительства, противопожарная служба области, представители коммерческих организаций, работающих в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Председатель комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Александр Степин наградил старост, активно проявивших себя во взаимодействии с противопожарной службой. В числе победителей всеволожских старост не было, но зато за активное участие в проведении профилактических мероприятий в области противопожарной безопасности благодарственными письмами заместителя председателя правительства Ленобласти и подарками – самосрабатывающими порошковыми огнетушителями были награждены староста д. Суоранда Виктор Хузу и староста д. Новосаратовка Александр Шалимов, оба из Заневского поселения.

Заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Сергей Карязин выступил с докладом «Об усилении мер пожарной безопасности населенных пунктов в весенне-летний пожароопасный сезон 2018 года». О взаимодействии органов государственной власти области с местным самоуправлением в части мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров говорил Вадим Латышев – начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов комитета по природным ресурсам.

Заместитель главы администрации Винницкого сельского поселения из Подпорожья Геннадий Мошников рассказал, как у них проводится работа по устройству и содержанию источников пожарного водоснабжения. Во Всеволожском районе, кстати, отсутствием или неудовлетворительным содержанием противопожарных водоёмов страдают 45,5% населённых пунктов.

Завершилась эта полезная и важная работа практическим занятием – его провел Михаил Драчев, главный специалист службы пожаротушения ГКУ «Леноблпожспас», а также презентацией передвижного учебно-консультационного пункта, о существовании которого пока знают не во всех муниципальных образованиях области.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА