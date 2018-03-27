Всеволожцы почтили память погибших в Кемерово

Во Всеволожске прошла траурная акция «Свеча памяти», посвященная трагедии в Кемерово. Сегодня жители Всеволожска собрались на Юбилейной площади, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерово, унесшего жизни 64 человек.

– 25 марта в Кемерово произошла ужасная трагедия, погибли люди, сред них большое количество детей, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. – По всей Ленинградской области проходят траурные акции в память о трагедии. Это – огромная боль. Беда объединяет россиян.

– Трагедия сплотила россиян, но то горе, которое испытали родственники, ставших жертвами этого ужасного происшествия, неоспоримо останется в нашей памяти и сердцах, – подчеркнул и.о. главы администрации Всеволожского района, заместитель главы администрации по безопасности Валерий Половинкин. – Огонь свечей – это огонь наших сердец. Самая большая ценность – жизнь наших граждан, здоровье и безопасность. Земля пухом, погибшим.

– Эта трагедия каждого из нас, – сказала и.о. главы администрации МО «Город Всеволожск» Маргарита Фролова. – Мы не забудем семьи, которые скорбят, мы соболезнуем им. Это невосполнимая утрата.

– Чужих детей не бывает, – отметил иерей Олег Патрикеев. – Это общая боль и скорбь. Сегодня, по всей епархии проходят службы и молитвы по упокоению погибших. Давайте и мы помолимся.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА