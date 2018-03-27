В Куйвозовском поселении поймали садовую клептоманку

Во Всеволожском районе полицейские раскрыли кражу садовой техники. В настоящее время похищенное частично изъято. Сумма ущерба составила около 5,5 миллиона рублей.

В период с марта по декабрь прошлого года в садоводстве в массиве «Лемболовская твердыня» 40-летняя неработающая местная жительница, имея доступ к территории двух участков, забрала снегоуборочную машину, воздуходувку для уборки листьев, газонокосилку и садовый пылесос.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти, ранее к полицейским обратилась хозяйка этих участков с просьбой разыскать ее пропавшее имущество.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.