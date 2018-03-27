Финальный этап областного смотра-конкурса школьных музеев прошел сегодня, 27 марта, в «Центре «Ладога». Всеволожский район представлял музей «Память» из школы № 2.

В смотре-конкурсе, который уже много лет проводит комитет общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с ГБУ ДО «Ладога», приняли участие 25 школьных музеев из 14 муниципальных образований области. По итогам заочного и муниципального этапов Всеволожский район выдвинул для участия в финальных состязаниях музей школы № 2, которым руководит Евгения Игоревна Смирнова – педагог дополнительного образования ДДЮТ. На заочный этап наши конкурсанты представили обзорную экскурсию по школьному музею и видеоролик о его деятельности, к муниципальному этапу разработали квест-игру для учеников 5–6 классов.

Очный этап включал выступление руководителей школьных музеев, которые в течение пяти минут представляли свои музеи и отвечали на вопросы жюри, а также выступления юных экскурсоводов. Вместе с Е.И. Смирновой на финальный этап приехали девятиклассники Руслан Оськин, завоевавший в минувшем году второе место в областном конкурсе «Отечество», и Мария Аленькина (на фото сверху). Всеволожские школьники подготовили виртуальную презентацию, посвященную основателю своей школы А.В. Войтову.

В рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области» для победителей смотра-конкурса предусмотрен премиальный фонд в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей, которые направляются на развитие инфраструктуры школьных музеев. Победитель в каждой из четырех номинаций – исторический музей, краеведческий музей, военно-патриотический музей, комплексный музей – получает 150 тысяч рублей, лауреаты в каждой номинации – по 100 тысяч рублей. Таким образом, будут поощрены 12 музеев.

Школьный музей «Память» из Всеволожской школы № 2 по итогам областного смотра-конкурса занял первое место в номинации «Исторический музей».

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА