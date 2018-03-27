Во Всеволожске состоялось торжественное открытие российского национального центра инноваций на территории производства Smurfit Kappa – компании по упаковке, основной инновационный центр которой находится в Амстердаме.

В современном центре во Всеволожске российские клиенты Smurfit Kappa не только смогут познакомиться с мировым опытом компании в области создания упаковки, но также получить ответы на вопросы, касающиеся транспортировки, хранения и маркетинга. Специалисты расскажут также о новинках и трендах. Кроме того, станут доступны передовые инструменты дизайна упаковочных решений, включая сервисы Store Visualizer, Shelf Smart, eSmart и Supply Smart.

– В производстве упаковки очень важен практический опыт, позволяющий наглядно и оперативно оценить те или иные решения, – отметил на торжественном открытии во Всеволожске управляющий директор «Смерфит Каппа Россия» Патрик Стром. – В новом центре клиенты смогут вместе со специалистами компании найти упаковочное решение, которое будет способствовать развитию их бизнеса и увеличению продаж.