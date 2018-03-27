В связи с потеплением и неустойчивой температурой воздуха сложилась неблагоприятная ледовая обстановка на водоемах Всеволожского района. Нева от поселка им. Морозова до Кировского моста вскрылась, в связи с этим возникает опасность отрыва льдин в акватории бухты Петрокрепость.

Всеволожское отделение Государственной инспекции по маломерным судам предупреждает об опасности выхода на лед. Из-за дождя и мокрого снега лед напитывается водой и теряет свою прочность. Под действием солнца, осадков лед принимает пористую структуру, это несет скрытую опасность – внешне прочный лед на самом деле мягкий. Необходимо знать, что безопасным для человека может считаться лед толщиной 15 см.

Каждый год на реках, озерах, водохранилищах люди проваливаются под лед, оказываются на оторвавшихся от берега льдинах. В беду попадают рыбаки, дети, решившие поиграть на льду, и просто пешеходы, которые захотели сократить путь, перебежав через замерзшую речку.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива