Комитет по социальным вопросам администрации Всеволожского района переехал по адресу: г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27.

Прием граждан будет вестись с 3 апреля по вторникам с 9.00 до 13.00 по следующим адресам: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1 и г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27. Выдача дубликата единого социального проездного билета также будет осуществляться с 3 апреля по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1 по вторникам с 9.00 до 13.00.

Прием граждан в п. Кузьмоловский по адресу: ул. Школьная, д. 4-а осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Также заявления на государственные услуги можно подать через многофункциональные центры Всеволожского района, которые работают с понедельника по воскресенье, с 9.00 до 21.00, без обеда и выходных.

Дополнительные разъяснения можно получить в комитете по социальным вопросам по телефону: 8 (813-70) 43-377.