Во вторник, 27 марта, на Юбилейной площади Всеволожска, как и во всех районных центрах Ленинградской области, пройдет траурное мероприятие «Свеча памяти». Акция посвящена памяти погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Все, кому небезразлична произошедшая трагедия, приглашаются на главную площадь Всеволожска в 17 часов.

25 марта в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта объявлено общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.