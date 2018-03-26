Александр Дрозденко распорядился проверить системы противопожарной безопасности в Ленобласти

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко подписал постановление о дополнительной проверке противопожарной безопасности объектов массового пребывания людей в Ленинградской области.

В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, которая определит адреса первоочередных проверок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Районным администрациям губернатор также рекомендовал незамедлительно повысить внимание к пожарной безопасности общественных зданий, проверить их техническую оснащенность средствами и системами пожаротушения, организовать учения по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.