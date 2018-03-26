Всеволожский инженер Максим Макаров выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 50 тысяч рублей.

В третьей игре весенней серии участвовала команда Константина Рудера. Свой видеовопрос Максим снял в Пекине на территории дворцового комплекса, где раньше жили китайские императоры. Он показал пробковые сосуды, которые использовались для хранения воды. Телезритель спросил, для чего сосуды ставились на каменные постаменты? Знатоки решили, что эта конструкция предупреждала о надвигающемся землетрясении. Однако версия оказалась неверной. Правильный ответ – так как в Китае тоже бывает холодно, внутрь постаментов помещался огонь, таким образом сосуды подогревались. И пить воду можно было круглогодично.

Таким образом, всеволожец выиграл раунд и заработал 50 тысяч рублей.