Во Всеволожске выбрали лидера школьного самоуправления

В минувшую субботу, 24 марта, во Дворце творчества Всеволожского района прошёл очный этап конкурса «Лидер школьного ученического самоуправления». К участию в конкурсе приглашались руководители и заместители руководителей школьного ученического самоуправления из разных учебных заведений района. Конкурсантов в этом году было немного, всего шесть человек. Это представители Морозовской школы, Рахьинского центра образования, гимназии города Сертолово, Школы № 2 и Школы № 4 города Всеволожска и Всеволожского центра образования.

Конкурс включал в себе очный и заочный этапы. В рамках заочного этапа необходимо было подготовить портфолио с рассказом о себе, записать видеоролик «5 лайфхаков лидера ученического самоуправления», а также провести в своей школе мероприятие, направленное на популяризацию ученического самоуправления.

В рамках очного этапа ребят ждал конкурс-самопрезентация «Я и моя команда», в котором лидеры рассказали о себе и о тех, кто идёт с ними рука об руку. Вторым заданием стал тест на знание нормативных и организационных основ ученического самоуправления. Ребята должны были рассказать, как бы они поступили в той или иной ситуации.

По итогам конкурса третье место заняла председатель парламента Рахьинского центра образования Яна Токарук, второе место присудили председателю парламента Всеволожской школы № 4 Марии Балашовой, победительницей стала руководитель парламента Всеволожской школы № 2 Алёна Клименко.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Светланы УСИК