Сельский Дом культуры, несмотря на соблазны современности, по-прежнему остается местом притяжения всех жителей. На него исторически была возложена особая миссия – быть светочем, нести в массы культуру, просвещение. Романовский ДК, построенный в 1954 году, уже одним своим именем подтверждает это предназначение. О том, как возникло название, рассказал Игорь Николаевич Винокуров (на снимке) – он руководит этим учреждением последние двадцать лет.

– Знаете ли вы, почему Дом культуры называется «Свеча»?

– До перестройки все Дома культуры – в Романовке, Борисовой Гриве, Рахье и Ириновке – были подведомственными. Потом ДК передали отделу культуры, причем в таком состоянии, что они функционировать уже не могли. В результате объединения появилась идея назвать их «Свеча». Эти Дома культуры стояли, как свечи, вдоль Дороги жизни, словно освещая её. Когда стали отсоединяться волости, каждый из ДК мог выбрать свое название. Романовский Дом культуры остался «Свечой». Построил учреждение совхоз «Спутник». Этот объект всесоюзного значения возводился в сжатые сроки, поэтому для культурного досуга граждан так же быстро построили летний кинотеатр. Когда поняли, что в зимние холода он работать не сможет, началась достройка.

Так что современное здание ДК «Свеча» несколько отличается по своей архитектуре от первоначального замысла. Впрочем, и кинотеатром оно уже не является, а выполняет совершенно иные задачи. Кино здесь теперь не крутят, танцы-дискотеки не проводят.

У Романовского ДК два основных направления работы: во-первых, организация и проведение культурно-досуговых массовых мероприятий, народных гуляний и праздников, развлекательных, познавательных, информационных и спортивно-развлекательных программ, социальных и патриотических акций для всех категорий населения; во-вторых, организация клубных формирований, к числу которых относятся любительские объединения, коллективы художественной самодеятельности, кружки и студии прикладного, вокального, изобразительного и иного народного творчества, спортивные кружки и секции. С возложенной на него культурно-просветительской миссией коллектив ДК «Свеча» справляется весьма неплохо. К примеру, только за 2017 год коллективом было проведено более 200 культурно-досуговых массовых мероприятий, включая концерты, спектакли, выставки, игровые, развлекательные и познавательные программы, вечера отдыха, театрализованные представления, выездные спортивные мероприятия, смотры-конкурсы.

Что касается второго направления деятельности, то в ДК «Свеча» работают 30 клубных формирований, из них два любительских объединения. Заметим, что девять лет назад их было всего пять-шесть! В кружках и объединениях занимаются 570 человек, в большинстве своем это дети до 14 лет – их 401 человек. Шестнадцать клубных формирований работают на безвозмездной основе.

Руководители кружков и студий проводят занятия на частично договорной основе, это означает, что родители оплачивают только работу педагога. Все расходы по организации работы студий и коллективов, материальному обеспечению, участию в фестивалях и конкурсах, оплату коммунальных услуг берет на себя МБУ ДК «Свеча».

В ДК «Свеча» сложились и поддерживаются традиции проведения театрализованных концертов и конкурсных шоу-программ, приуроченных к памятным и календарным датам, открытие творческих сезонов и отчетных гала-концертов с участием клубных формирований. Традиционными также стали и открытые уроки в хореографических коллективах «Этюд» (руководитель Стромова Е.В.) и «Сияние» (руководитель Колышницына К.О.), в театральных студиях «Эриам» (руководитель Гвоздь А.С.) и Antry Po (руководитель Савоськина А. С.). Каждую весну Дом культуры приглашает к себе в гости со всего района многочисленных участников фестиваля детского и юношеского хореографического творчества «Зажги свою звезду».

Коллектив учреждения большое внимание уделяет подрастающему поколению. В ДК «Свеча» работают новые клубные формирования для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста: кружок психологической коррекции «Познай себя» (руководитель Игнатьева В.С.), студия английского языка English for you (руководитель Максимова Н.А.), театральная студия для малышей «ЭРИАМ­kids» (руководитель Гвоздь А.С.).

Для молодежи и людей среднего возраста организована студия «Йога для начинающих» (руководитель Мокляк Е.В.). Продолжают свою деятельность хореографический коллектив «Сияние» и его группы-спутники «Солнышко» (руководитель Колышницына К.О.) и «Лучик» (руководитель Фатькина М.В.), хореографический коллектив «Этюд» и группы-спутники «Звездочки», «Искорки» (руководитель Стромова Е.В.), вокальная студия для малышей «Ручеек» (руководитель Цветкова М.В.), оркестр духовых инструментов под управлением Е.М. Давыдова, изостудия «Радуга» (руководитель Швецов А.Н.), студия «Дизайн» (руководитель Фурсов Г.А.), кружки «Мягкая игрушка» (руководитель Тогулева Л.Н.), «Гитара» (руководитель Лыткина Г.В.), студия английского языка Mouse (руководитель Савоськина А.С.), а также спортивные секции «Бокс» (тренер высшей категории Олейников В.) и «Тхэквондо» (тренер высшей категории Вдовин

И. Л.). Коллективы и спортивные секции ДК «Свеча» участвуют в районных, областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях и награждены почетными грамотами, благодарностями и дипломами.

Много лет в ДК «Свеча» успешно работает Литературно-музыкальный салон «Вдохновение», у которого недавно появился новый руководитель – Рогачева Л.В. Любовь Васильевна возглавляет сельскую библиотеку, которая размещается в здании ДК. Дом культуры идет в ногу со временем: есть и своя группа в социальной сети ВКонтакте, и собственный сайт. В этом году сайт адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья. О том, что ДК «Свеча» пользуется популярностью у жителей поселения и отвечает их запросам, свидетельствует очень неплохой результат независимой оценки областного «Фонда социально-культурных проектов», проведенной в 2017 году.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА

На фото внизу – работы детей изостудии «Радуга»