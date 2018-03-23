Новую детскую поликлинику во Всеволожске осмотрели члены общественного совета

Вчера в новой детской поликлинике состоялось очередное заседание общественного совета при Всеволожской клинической межрайонной больнице. Руководство больницы познакомило членов общественного совета с обстановкой и оснащением передового медицинского учреждения.

На первом этаже поликлиники расположены регистратура, раздевалка, разные кабинеты. Рядом – отдельный вход в центр здорового ребенка. Самые частые пациенты здесь – новорожденные и дети до трех лет. Здесь проводятся их плановые осмотры, процедуры, малышам делают прививки. Заболевшие и здоровые дети не пересекаются, а это очень важно, так как снижается риск подхватить инфекцию.

На втором этаже идет прием маленьких пациентов. Здесь члены общественного совета поговорили с родителями, которым новая поликлиника нравится – работают сразу восемь кабинетов педиатров, дальше принимают узкие специалисты. Выше этажами физиотерапевтическое отделение, стоматология – детская и взрослая. Также в поликлинике есть детский дневной стационар, которого во Всеволожске еще никогда не было. На пятом этаже находятся администрация, актовый и конференц-залы, оборудованные для проведения научных конференций и других мероприятий, связанных с повышением квалификации медиков.

Экскурсию для членов общественного совета провели главный врач Всеволожской КМБ Константин Шипачев и заведующая детской поликлиникой Светлана Жукова.

В номере газеты «Всеволожские вести» от 6 апреля будет опубликован большой репортаж из этого долгожданного медицинского учреждения.