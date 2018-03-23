Сегодня, 23 марта, 18 выпускников Мультицентра социальной и трудовой интеграции получили свидетельства о присвоении профессии. Учащиеся прошли подготовку по специальностям: уборщик служебных помещений и швея.

Праздничное мероприятие сопровождалось торжественными речами, подарками и добрыми напутствиями. По словам руководителя Мультицентра Ирины Дрозденко, дорогу осилит только идущий.

– Не пугайтесь изменений, цель и неукротимое желание достичь её помогут вам преодолеть все сложности, – отметила Ирина Григорьевна. – Не опускайте никогда руки, не драматизируйте ситуацию! Сегодня в нашем учреждении делают все для того, чтобы обучающиеся состоялись и обрели новую ступень профессионального роста. Безусловно, Мультицентр постоянно совершенствуется, преодолевая разные сложности, ведь проект уникален и требует нового подхода. Главная наша задача – приложить все усилия для того, чтобы ребята стали частичкой социума.

– В нашей золотой команде великолепные ребята, которые могут навести везде идеальный порядок и стать настоящей находкой для работодателя, – уверенно говорит педагог по клинингу Татьяна Башинская.

Отметим, что сегодня среди востребованных профессий Мультицентра – специалисты ЭВМ, специалисты по клинингу, а также мастера по бересте и гончарному искусству. Не секрет, что Мультицентр даёт возможность не только обучиться профессии, но и научиться жить в социальной среде. Здесь нет нянь, ребята начинают жить в социуме самостоятельно и обслуживать себя. Это очень важно.

Отметим, что благодаря этому уникальному учебному единому заведению многие ребята становятся настоящими профи. Всего за два года работы учреждение окончили более 300 ребят.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА