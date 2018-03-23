Подписан государственный контракт на 18,8 млн рублей на проектирование поликлиники в Кудрово на 600 мест.

Заказчиком выступает ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». Подрядная организация должна выполнить работы за 390 дней, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В пятиэтажном здании поликлиники предусмотрены четыре поста скорой медицинской помощи, отделение неотложной помощи, круглосуточный травматический пункт, девять участков детского отделения, центр здоровья для детей и матерей, дневной стационар на восемь коек. Для четырех машин скорой помощи построят одноэтажную пристройку с боксами.

Строительство новой поликлиники начнётся после выбора подрядной организации в ходе конкурсных процедур.