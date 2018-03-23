Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом, пройдет 24 марта в Кудрово. Все желающие смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, профилактическое консультирование (до теста и после), бесплатно получить средства контрацепции и информационные материалы, пройти флюорографическое обследование.

Проводят акцию Всеволожская клиническая межрайонная больница совместно с Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Ленинградским областным противотуберкулезным диспансером.

В целях повышения уровня информированности населения о возможных рисках заражения туберкулезом и ВИЧ-инфекцией специалисты расскажут о формах рискованного поведения, об основных мерах профилактики и возможностях обследования на туберкулез и ВИЧ-инфекцию.

Автомобиль передвижной врачебной амбулатории будет работать с 10.00 до 15.00 по адресу: деревня Кудрово, ул. Строителей, стр. 7, парковка у гипермаркета «Лента».