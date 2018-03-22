Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил ввести дополнительные региональные ежемесячные выплаты семьям, родившим первого ребенка. С советующей инициативой он выступил сегодня на заседании правительства в ходе обсуждения вопроса о выполнении поручений Президента России и «майских указов».

«Ленинградская область – успешный регион, у которого нет долгов. И я считаю, что мы обязаны оказывать дополнительную поддержку детям. С этой целью я поручаю социальному блоку правительства подготовить предложения по выплате первенцам, родившимся и проживающим в областных городах и поселках, 5 тысяч рублей ежемесячно», – заявил Александр Дрозденко.

Напомним, что ранее с предложением ввести новые меры социальной поддержки семей на федеральном уровне выступил Президент России Владимир Путин. Принятый после этого закон № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установил порядок данных выплат, размер которых в среднем по России составит 10 523 рубля в месяц. Мера является адресной – поддержку получают только те семьи, которые в этом действительно нуждаются. Таким образом, если инициатива Александра Дрозденко также будет реализована, семьи Ленинградской области с невысоким доходом смогут получать в дополнение к ранее установленным мерам поддержки суммарно свыше 15 тысяч рублей в месяц после рождения первого ребенка.