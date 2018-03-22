В Законодательном собрании Ленобласти обсудили вопрос переименования поселка имени Свердлова

На заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе областные депутаты приступили к рассмотрению предложения о переименовании пос. им. Свердлова в Борисоглебск-на-Неве. Инициатива местных жителей вызвала в парламенте оживленную дискуссию.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области, вопрос внес совет депутатов Свердловского поселения, который на заседании комиссии представляла глава МО Маргарита Кузнецова. Предложение о переименовании поступило от инициативной группы граждан 23 января. Однако Маргарита Михайловна сообщила депутатам, что уже создана и альтернативная инициативная группа – за сохранение текущего, исторического названия.

Как пояснил председатель комиссии Владимир Радкевич, даже то, что вопрос дошел до профильной комиссии областного парламента не означает, что депутаты уполномочены решить этот вопрос. «Мы должны рассмотреть вопрос согласно федеральному закону, но переименование проводится не нами, не ЗакСом, а уполномоченным федеральным органом», – разъяснил коллегам процедуру переименования Владимир Радкевич.

Маргарита Кузнецова при этом добавила, что вопрос о переименовании поселка встает далеко не впервые. На сей раз инициативной группе удалось собрать свыше тысячи подписей за переименование, в поселении была создана рабочая группа. 8 февраля данный проект был вынесен на заседание Совета депутатов, было принято решение одобрить данный проект и направить решение Совета депутатов в Законодательное собрание для его рассмотрения и выявления мнения.

Впрочем, сама идея переименования в данном случае вызвала скепсис со стороны опытных юристов: в соответствии с федеральным законодательством, основанием, которое позволяет переименовать данный населенный пункт, может быть лишь возвращение географического наименования, широко известного в прошлом и настоящем. Как указано в пояснительной записке поселок им. Свердлова организован в 1960-х годах.

Так как до этого населенного пункта не существовало, нет и соответствующего широко известного названия… В области уже были прецеденты: когда пытались переименовать поселок Красный Броневик. Тогда, по результатам федеральной экспертизы было указано, что широко известное в прошлом и настоящем наименование отсутствует. Но в том случае предлагалась схема переименования через упразднение старого населенного пункта и создание нового. Но в случае с густонаселенным пос. им. Свердлова подобное решение невозможно – даже если бы большинство жителей было за смену название. А единства мнений пока не наблюдается.

За сохранение исторического названия на комиссии выступила руководитель фракции КПРФ Регина Илларионова. Она задалась вопросом: Кто писал историческое обоснование для переименования? Историки ли это? «Я подозреваю, что они где-то вычитали, что накануне битвы кому-то было какое-то явление и поэтому нужно переименовывать поселок. Вам не кажется это несерьезным? – спросила Регина Илларионова.

Заместитель председателя постоянной комиссии, представляющий Кингисепп депутат от «Единой России» Дмитрий Ворновских привел в ходе дискуссии в пример свой родной город, где в ближайшие выходные жители смогут высказаться за то, чтобы переименовать его в Ямбург или сохранить действующее название. Лишь после подсчета голосов опрошенных, Кингисепп будет или не будет решать – обращаться ли в Законодательное собрание, чтобы дать ход переименованию.

Свое мнение на заседании комиссии высказала и председатель профильного комитета правительства Лира Бурак. По ее словам, у комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям отсутствуют основания возражать против инициатив органов местного самоуправления. «Но мы все-таки считаем, что этот вопрос требует тщательной и всесторонней подготовки и поэтому, наверное, имеет смысл создать новую рабочую группу со всеми заинтересованными лицами, для того чтобы тщательным образом проработать данный вопрос и выработать решения, которые лягут в основу подготовки проекта областного закона», – высказалась она.

По итогам заедания мнения членов комиссии разделились поровну – одна группа депутатов предлагала отложить его обсуждение до предоставления полного пакета документов, а другая – вообще снять вопрос с рассмотрения. Таким образом, решение не принято и, возможно, областные депутаты вернутся к рассмотрению инициативы депутатов Свердловского поселения на одном из следующих заседаний постоянной комиссии. А пока у инициаторов будет возможность исправить высказанные на заседании комиссии замечания.