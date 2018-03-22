Ещё одна жительница Всеволожского района перешагнула 100-летний рубеж. Свой сто второй день рождения Матрёна Петровна Фёдорова отмечает сегодня, 22 марта, во Всеволожском доме-интернате для престарелых и инвалидов, в котором проживает уже 17 лет, – с того самого времени, когда осталась в одиночестве, без близких людей.

В день рождения с поздравлениями к долгожительнице приехал начальник отдела стационарных учреждений областного комитета социальной защиты Павел Иванов. Правительство не оставляет без внимания Ленинградское областное стационарное учреждение социального обслуживания «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов» – финансирование на хорошем уровне, так что есть всё необходимое для поддержания здоровья пожилых людей и инвалидов.

В дом престарелых Матрёна Петровна попросилась сама после смерти мужа, два года ждала решения своей судьбы, а потом переехала из посёлка Токсово в посёлок им. Свердлова, где и живёт по сей день.

Жизнь этой женщины лёгкой не назовёшь, но, видимо, в трудностях и горестях закалились её дух и тело – в этом и заключается секрет феноменального по нынешним временам долгожительства.

Матрёна Петровна родилась в 1916 году в Холмском районе Новгородской области в многодетной семье, где было девять детей. Шестнадцатилетней девчонкой уехала на заработки в Ленинград. Не имея образования, могла рассчитывать только на тяжелый физический труд, и никогда не боялась его. В 22 года девушка вышла замуж, родила своего единственного ребёнка, но материнскому счастью долго радоваться не пришлось. В юношеском возрасте, не успев создать семью и подарить матери внуков, сын погиб. Вслед за ним ушел, изнурённый тяжелой болезнью, муж.

В августе 1941 года Матрёна Петровна, чудом избежав блокады, была эвакуирована из Ленинграда в Омскую область. Там, в глубоком тылу, она работала на заводе, выпускавшем военную продукцию. Портрет ударницы третьего разряда даже красовался на областной Доске почёта. В Ленинград Матрёна Петровна вернулась в 1947 году, устроилась мойщицей автомобилей в автопарк, но через два года была уволена с очень неожиданной формулировкой: «За неимением жилплощади». Видимо, из-за того, что дворникам предоставляли жильё, взяла в руки метлу и наводила на улицах города порядок до конца мая 1958 года.

В 1958 году вместе со своим вторым мужем она поселилась в посёлке Токсово, а работала вначале сторожем в пионерском лагере, потом посудомойкой в столовой РЖД. Супруг, с которым Матрёна Петровна прожила много лет, умер, оставив жену в тяжёлых материальных условиях. Детей они не нажили, так что помощи в старости ни от кого ждать не приходилось. Духом, однако, она не падала, тяжелой работы не чуралась и продолжала трудиться, пока были силы. За безотказный труд нередко получала премии руководства. Её общий трудовой стаж составляет 44 года 8 месяцев 22 дня.

Когда поняла, что единственное для неё спасение в преклонные годы – дом престарелых, обратилась в органы социальной защиты. 16 июля 2001 года Матрёна Петровна поступила в дом-интернат в пос. им. Свердлова, но и там не сидела сложа руки: копалась в саду, занималась цветами, принимала участие во всех мероприятиях.

Несколько лет назад, когда отмечали столетие еще одной долгожительницы – Дарьи Кокшановой, Матрёна Петровна пообещала: «Я тоже доживу до ста лет» и обещание свое не только выполнила, но и перевыполнила. Она пребывает в здравии, но, к сожалению, плохо слышит и уже неважно видит, поэтому не смогла нам рассказать о том, кто изображён на старых фотографиях из её альбома.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА