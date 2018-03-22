Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информирует о том, что статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних.

Предметом преступления выступают животные вне зависимости от форм собственности на них и их отнесения к категории безнадзорных или домашних.

Жестокое обращение с животными наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (ч. 2 ст. 245 УК РФ).

При использовании метода россыпи ядов для отравления безнадзорных собак могут пострадать домашние животные и маленькие дети.