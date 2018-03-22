Всеволожский район примет участие в акции «Час Земли»

24 марта с 20.30 до 21.30 во всем мире пройдет экологическая акция «Час Земли». Всеволожский район активно поддерживает ежегодное мероприятие, привлекающее внимание к проблемам экологии и бережного отношения к природным ресурсам.

Несколько крупнейших предприятий Всеволожского района на час откажутся от использования электричества. Среди них ООО «Аллер Петфуд», ООО «СПК Пригородный» и Nokian Tyres.

Директор по производству и техническому обеспечению Nokian Tyres Россия Александр Уставщиков рассказал, почему компания, использующая в своем производстве энергоэффективное оборудование и регулярно проводящая недели энергосбережения, впервые решила принять участие и в акции «Час Земли»:

– В компании внедрены принципы энергоаудита – специальная система для контроля использования энергии. В глобальных целях концерна стоит задача по сокращению потребления энергии на 1% ежегодно – эту цель мы неизменно достигаем. 24 марта мы отключим внешнее освещение и подсветку рекламных конструкций. На производстве это никак не отразится.

Напомним, в этом году международный «Час Земли» проводится в 11-й раз. Эта международная экологическая акция инициирована Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 2007 году.

В России «Час Земли» проводится с 2009 года. Жителям и крупным промышленным предприятиям предлагается на один час отказаться от использования электричества. В городах традиционно отключают внешнюю подсветку крупных архитектурных и инженерных сооружений.