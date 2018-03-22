Всеволожские спортсменки заняли весь пьедестал соревнований по кумитэ

VI Открытое первенство и Открытый чемпионат Кировского района Санкт-Петербурга по киокусинкай «Кубок побратимов» на призы главы администрации района, состоялся 18 марта и собрал на татами 570 спортсменов различных клубов и федераций, практикующих киокусинкай каратэ.

Организатором турнира выступила Ассоциация киокусинкай Санкт-Петербурга (АКР России). Обширная программа соревнований включала в себя различные направления: индивидуальные и групповые ката, кумитэ, тамешивари (разбивание предметов).

Всеволожскую общественную организацию «Федерация каратэ киокусинкай» представляли семь спортсменов в разделе кумитэ. Четверо спортсменов поднялись на пьедестал почета, завоевав медали различного достоинства. Отлично провел бой Артур Золотов. Проигрывая достойному противнику, сумел сравнять счет. Непростая весовая категория была у Дениса Яковлева. Он провел четыре боя, из которых три уверенно выиграл и заслужил достойное место на пьедестале, став бронзовым призером турнира.

А женский финал был полностью за спортсменками из Всеволожска. Диана Алексеева и Валерия Корикова разгромили своих соперниц и поделили между собой 1 и 2 места в турнирной таблице. А Дарья Степанова в своей весовой категории не оставила ни единого шанса соперницам и уверенно завершила все поединки победой.