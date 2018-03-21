Во Всеволожском районе заработает единая система оплаты проезда по «Подорожнику»

Пилотный проект по созданию единой системы оплаты проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на базе единого электронного билета «Подорожник» будет опробован во Всеволожском районе. Об этом было заявлено сегодня на заседании Совета новостроек.

По словам заместителя начальника управления по транспорту Ленинградской области Михаила Присяжнюка, сейчас решаются технические вопросы.

– Быстро, одним махом решить все вопросы не получится, – отметил чиновник. – В данный момент практически все готово для того, чтобы начать проезд на маршрутах 596А во Всеволожском районе и 403 в Ломоносовском районе. В данный момент решается вопрос применения «Подорожника» на коммерческих маршрутах Всеволожского района. Система начнет работать через два месяца.

Ирэн ОВСЕПЯН