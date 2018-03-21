К 2020 году все областные предприятия водного хозяйства объединят в Леноблводоканал. Об этом на Совете новостроек заявил представитель этого ведомства Сергей Морозов. По его словам, структура будет сформирована в рамках 153 областного закона. Уже сейчас в данное предприятие объединились пять водоснабжающих организаций.

Отметим, что создание единой компании не значит, что будет применяться единый тариф. Ценовую политику определит руководство. По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина, это позволит консолидировать тарифную сетку. Чиновник также отметил, что с 2012 года все строящиеся жилые комплексы обеспечены необходимыми сооружениями канализационной системы. Проблема осталась только в Новом Девяткино, где по судебному иску обязаны ее решить.

Ирэн ОВСЕПЯН