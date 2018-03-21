Совет новостроек обсудил вопрос единого тарифа в системе ЖКХ

В Ленинградской области может появиться единый тариф на услуги ЖКХ. Об этом сегодня на Совете новостроек заявил заместитель председателя правительства по строительству Михаил Москвин.

Участники наблюдательного Совета новостроек Ленинградской области попросили разобраться с нестыковкой в тарифной политике. Почему тарифы на тепловую энергию, воду в разных новостройках разнятся, а порой простые потребители платят больше, чем представители бизнеса.

– Вопрос единого тарифа невозможно решить быстро, – отметил он. – Это достаточно долгий процесс. Нынешняя ситуация с тарифами, когда каждая управляющая компания устанавливает свою стоимость, сформировалась после распада Советского Союза. В те годы здания, к примеру, водоочистные сооружения, перешли в частную собственность. Из-за этого стоимость услуг колеблется. Решить проблему можно будет после того, как все удастся упорядочить.

Ирэн ОВСЕПЯН