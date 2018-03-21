27 марта с 12.00 до 24.00 будет прекращена подача хозяйственной питьевой воды с ВОС на г. Всеволожск: мкр Котово Поле, мкр Бернгардовка, мкр Мельничный Ручей, мкр Южный, кроме следующих абонентов: ул. Шишканя (мкр ВСХТ), ул. Шинников (Hakkapeliitta Village), ЖК «BONAVA» и ЖК «Мелодия».

Как сообщает ОАО «Всеволожские тепловые сети», подачу воды отключат в связи с выполнением работ в рамках муниципального контракта от 22.12.2017 г. № 851305 по замене запорной арматуры на водоводе ДУ-500 мм – 2 шт. и Ду-400 мм – 1 шт. по адресу: ул. Дорожная, д. 18, ВОС.