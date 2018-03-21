Представители двух десятков компаний приняли участие в ярмарке вакансий, которая открылась сегодня, 21 марта, в КДЦ «Южный». Цель таких мероприятий – помочь людям найти работу напрямую и без посредников.

Посетители мероприятия поднимались на второй этаж, где их у столиков ожидали работодатели с вакансиями. Представители бизнес-организаций рассказывали о перспективах профессий, заработках и требованиях к сотрудникам. Специалист по профориентации проводил тестирование соискателей.

Как отметили специалисты Всеволожской биржи труда, такие ярмарки проходят в районе дважды в год, кроме того, для молодёжи проводят дни открытых дверей в разных профессиональных учебных заведениях района. Сегодня в нашем районе наиболее востребованы врачи, медсестры, швеи, представители рабочих профессий. В базе данных Всеволожской биржи числятся 269 безработных. Этот показатель – один из самых низких в Ленинградской области. Он составил всего 0,17%. Это обусловлено маятниковой миграцией и близостью к Петербургу.

– У нас хороший опыт сотрудничества с Центром занятости, но на ярмарке мы в первый раз, – рассказывает Татьяна, ведущий маркетолог профилактического санатория РЖД «Мельничный ручей». – Надеюсь, что участие в таких мероприятиях поможет нам найти компетентных и профессиональных специалистов. Сегодня нам требуются врачи, медсестры, повара. Заработная плата специалистов от 20 до 30 тысяч рублей, рабочих – до 20 тысяч. Кроме того, предусмотрен полный соцпакет.

– Нам требуются как молодые люди, так и женщины до 40 лет, – рассказывает инструктор набора на военную службу по контракту Кирилл. – На службу могут поступить и те, кто ранее не призывался, но имеют среднее профессиональное и высшее образование. Денежное довольствие, которое мы предлагаем, составляет от 20 до 80 тысяч рублей. Все зависит от навыков и физической подготовки, а также рода войск. Сегодня военные-контрактники могут приобрести жилье по льготной ипотеке. Так что ожидаем сегодня набрать роту хороших военнослужащих.

Ирэн ОВСЕПЯН