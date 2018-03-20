Александр Дрозденко решил судьбу Музея «Невский пятачок»

19 марта в ходе прямой телефонной линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко до него дозвонилась жительница Санкт-Петербурга, старший специалист Информационно-аналитического агентства «Помним всех поимённо» Елена Комшилова. Она рассказала губернатору о непростой ситуации с музеем «Невский пятачок». Александр Дрозденко откликнулся на просьбу помочь сохранить музей.

Главная проблема музея «Невский пятачок» сегодня заключается в том, что он находится в арендованном помещении, принадлежащем Дубровскому городскому поселению. Ежегодно договор о безвозмездной аренде продлевался, и музей мог работать. Однако в январе 2018 года договор об аренде продлён не был. Потому что здание было выставлено на торги «в связи с тяжёлым экономическим положением администрации Дубровского поселения». В документах указаны дата и время окончания приёма заявок – до 21 марта 2018 года. Место и срок подведения итогов аукциона – 26 марта 2018 года «по адресу организатора торгов». Предварительная стоимость второго этажа, который занимает музей,– 5 миллионов 150 тысяч рублей.

Александр Дрозденко, которому рассказали о том, что музею грозит выселение, отреагировал мгновенно. Он сразу связался с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским, уточнил ситуацию и высказал предложение, которое жители Дубровки и поисковики Санкт-Петербурга и Ленинградской области сейчас называют историческим. Губернатор решил: правительство Ленинградской области выкупит с аукциона здание по улице Ленинградской в посёлке Дубровка.

Это позволит сохранить богатую коллекцию музея – свыше 700 экспонатов. Среди них есть уникальные – например, самодельный пулемёт «Максим», сделанный рабочими Ленинграда уже после того, как город попал в блокадное кольцо. Здесь можно увидеть ручные гранаты, изготовленные красноармейцами в боевой обстановке из миномётных мин, чрезвычайно редкий ножевидный штык от винтовки СВТ-36. Эти и многие экспонаты музея рассказывают о том, как советские солдаты в годы Великой Отечественной войны использовали для борьбы с врагом интеллектуальный потенциал и народную смекалку.

Ежегодно музей посещают более 3500 гостей, среди которых родственники погибших на невской земле.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из музейного архива