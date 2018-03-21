Всеволожский историко-краеведческий музей проводит конкурс «Всеволожск – город талантов» в рамках празднования 55-летия города.

Конкурс проводится в номинациях: живопись, графика и объемно-пластические, декоративно-прикладные техники по темам: «Всеволожск – история моего города и его жителей» и «Всеволожск – город будущего!»

Участвовать в конкурсе могут ребята в возрастных группах: 9–11 лет; 12–13 лет; 14 лет и старше. Работы должны быть выполнены самостоятельно без помощи родителей или педагогов. Каждый участник может представить одну или несколько работ.

Работы будут принимать с 27 марта по 26 апреля по адресам: Колтушское шоссе, д. 110 – МАУ «Всеволожский ЦКД»; ул. Александровская д. 82, кв. 2 – Всеволожская городская библиотека им. Слепухина.

Церемония награждения победителей и участников конкурса состоится 1 июня в рамках праздника, посвященного Международному дню защиты детей. Работы всех участников будут представлены на выставке, организованной во Всеволожском центре культуры и досуга с 7 мая по 6 сентября.

Контакты организаторов: телефон 8 (813-70) 38-025, e-mail: vsev-museum@mail.ru.