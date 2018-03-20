В Ленобласти растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Ленинградской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с предыдущей неделей, несмотря на то, что заболеваемость среди совокупного населения находится ниже порогового значения на 38,7 %.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, наибольшее количество заболевших составляют дети до 14 лет.
Больше всего болеют дети в возрасте:
0–2 года в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском, Тосненском районах;
3–6 лет во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Тихвинском, Тосненском районах;
7–14 лет в Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Тихвинском, Тосненском районах.
Среди взрослого населения больше всего гриппом и ОРВИ болеют во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Тихвинском, Тосненском районах.
За неделю госпитализированы 139 человек, в том числе 86 детей.
В соседних регионах отмечается превышение пороговых значений по гриппу и ОРВИ.