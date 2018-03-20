В Ленинградской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с предыдущей неделей, несмотря на то, что заболеваемость среди совокупного населения находится ниже порогового значения на 38,7 %.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, наибольшее количество заболевших составляют дети до 14 лет.

Больше всего болеют дети в возрасте:

0–2 года в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском, Тосненском районах;

3–6 лет во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Тихвинском, Тосненском районах;

7–14 лет в Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Тихвинском, Тосненском районах.

Среди взрослого населения больше всего гриппом и ОРВИ болеют во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Тихвинском, Тосненском районах.

За неделю госпитализированы 139 человек, в том числе 86 детей.

В соседних регионах отмечается превышение пороговых значений по гриппу и ОРВИ.