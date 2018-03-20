Раньше система потребительской кооперации занимала ведущую роль в торговом обслуживании. В ее рамках были налажены закупки, производство продуктов. Все это рухнуло лет двадцать назад, когда в водовороте рыночной экономики захлебнулись многие предприятия. Отрасль, которая кормила и одевала страну, оказалась на грани выживания. Закрылись многие потребительские кооперативы. Немногие удержались на плаву. Среди успешных примеров потребительской кооперации можно назвать работу Всеволожского потребсоюза. О том, как удается держаться на плаву, интервью с председателем правления Надеждой Шагиной.

– Сейчас в сфере торгового обслуживания много говорят об инновациях. Как у вас внедряются прогрессивные технологии?

– Мы автоматизировали все магазины и приступили к новой системе продажи алкогольной продукции ЕГАИС. В данное время ведем работу по переходу к автоматизированной системе «Меркурий», которую запускает Россельхознадзор. Нововведение предназначено для электронной сертификации грузов, отслеживания путей их перемещения по территории РФ для создания единой информационной базы для ветеринарии, повышения экологической и пищевой безопасности.

– После многолетней борьбы с супермаркетами мелкие районные магазины, размещавшиеся в шаговой доступности от потребителя, стремительно вымирают. Сложно выживать в нынешних сложных условиях жесткой конкуренции?

– Конечно, сложно. Но магазины шаговой доступности необходимы. Особенно в отдаленных поселках и деревнях. Не секрет, что сегодня большие объемы – двигатели торговли. Трудно конкурировать с теми, у кого есть возможность приобрести товары по дифференцированной цене. Приходится выживать, работая с небольшой рентабельностью. Некоторые наши магазины в отдаленных деревнях и поселках убыточны. Но ведь необходимо думать о потребителях. Работать тяжело, но мы не сдаемся. Кооперация тем и интересна, что здесь социальную сторону дела сложно отделить от экономической.

К примеру, не станет пожилой человек ходить за хлебом и молоком в огромный и красивый супермаркет хотя бы потому, что добираться до него далеко. Намного удобнее сделать покупки в маленьком ларьке недалеко от дома.

– Что же является главным в отношениях между людьми?

– Нужно ценить добро и ко всем относиться одинаково. Конец-то у всех один – все мы рождаемся и умираем. Просто у каждого своя дорога. Разделять друг друга на классы, делить на какие-то ранги – это смешно. Надо просто чувствовать доброту и с улыбкой подходить к реальности: когда смотришь на красивое, потрясающее небо, понимаешь: жизнь на самом деле прекрасна!

– Вы не страдали синдромом «отличницы»?

– Нет. Я всегда спокойно относилась к своим знаниям. Каждый человек должен оценивать свои силы и, принимаясь за работу, делать ее хорошо. В случае если не получается, лучше не делать этого вообще. В нашей работе результат виден сразу. Пришел покупатель, сказал: «Спасибо!» – вот это и есть результат.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН