За минувшие сутки в муниципальных районах вычищено 4 000 км трасс. Около 300 тонн соли и 5 000 кубометров песко-соляной смеси использовали для ликвидации наледи. Опасные участки региональных дорог обработаны противогололедными реагентами. На линии продолжают работать порядка 400 единиц спецтехники.

Дорожный комитет дал указание подрядным организациям – дорожным ремонтно-строительным и эксплуатационным управлениям – проводить постоянный контроль состояния дорожного полотна, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства 47-го региона.

Обращения жителей Ленинградской области по вопросам качества содержания и уборки дорог ждут в диспетчерской службе ГКУ «Ленавтодор» по телефону 8 (812) 251-42-84 и через электронную почту info@ленавтодор.рф

Фото Антона ЛЯПИНА из архива