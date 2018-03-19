В поселке имени Свердлова огнеборцы спасли 13 человек

Сегодня, 19 марта, в поселке имени Свердлова Всеволожского района, в одной из квартир пятиэтажного дома, произошел пожар. Бдительные соседи увидели дым, идущий из окна квартиры, и позвонили в МЧС.

К месту происшествия были немедленно направлены дежурные смены 101 и 102 пожарно-спасательных частей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ленобласти. Вскрыв дверь квартиры, пожарные обнаружили, что огонь полыхает в кухне и обеих комнатах двухкомнатной квартиры. Дым от пожара начал расползаться по верхним этажам здания. По маршевой лестнице огнеборцы вывели тринадцать человек. Ликвидировать пожар удалось за полчаса.

Благодаря бдительности соседей и оперативности пожарно-спасательных подразделений удалось избежать гибели людей.