В деревне Аро Всеволожского района выявлена несанкционированная свалка строительных отходов. Нарушение обнаружили в ходе совместного рейда комитета Госэконадзора Ленинградской области и представителей правоохранительных ведомств.

Как сообщили в комитете государственного экологического надзора Ленобласти, площадь захламленного участка составляет порядка 6 га, а объем незаконно размещенных отходов достигает 150 000 м3.

Кроме того, лабораторией Леноблэкоконтроля произведён отбор проб отходов для определения класса их опасности и маркшейдерские замеры для вычисления площади захламлённого участка и объёма размещённых отходов.

– В отношении лиц, осуществлявших незаконное размещение отходов, составлены протоколы об административных правонарушениях. Комитетом изъяты 10 грузовых автомобилей, посредством которых осуществлялась транспортировка и несанкционированное размещение строительных отходов, – сообщили в комитете.