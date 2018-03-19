Вечером 18 марта 15 счетных комиссий Всеволожска подвели итоги голосования, проводимого среди горожан, по отбору территории для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Члены Счетной комиссии обработали более 34 тысяч голосов. И распределились они следующим образом: с перевесом почти в 4 тысячи голосов, завоевав 11,4 тысячи симпатий всеволожцев, победила территория в микрорайоне Южный, от д. № 298 по Колтушскому шоссе вдоль ул. Аэропортовской, до пересечения с ул. Народной.

«Серебряный» проект – строительство велодорожки от д. № 3/3 по ул. Героев до ул. Приютинской. Третье место жители Всеволожска отдали проекту благоустройства общественной территории с транспортным узлом для пассажирского транспорта по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., напротив дома № 72В, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Проекты благоустройства набережной Школьного озера и общественной территории, прилегающей к зданию филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский», собрали по 5 и 3 тысячи голосов соответственно.

Напомним, итоговый отбор проводился между территориями, которые были определены как приоритетные для участия в программе благоустройства в 2018 году. С 9 января по 9 февраля 2018 года жители Всеволожска предлагали те общественные пространства, которым, по мнению горожан, необходимо скорейшее обновление. Администрация Всеволожского района принимала заявки граждан и инициативных групп, трижды проводились общественные слушания, и, наконец, пятерка приоритетных проектов была определена.

Фото Антона ЛЯПИНА