В Музее-панораме «Прорыв» с января 2018 года побывали 35 тысяч жителей и гостей Ленинградской области.

Посетители из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов России оставляют множество положительных отзывов об экспозиции, созданной ленинградской молодежью, волонтерами и поисковиками во главе с Дмитрием Поштаренко, сообщает пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.

Новый музей открылся для посетителей 27 января 2018 года. В День 75-летия прорыва блокады Ленинграда его посетил Президент России Владимир Путин, который высоко оценил современное техническое оснащение и историческую точность экспозиции.

– Панорама «Прорыв» сохраняет память о героизме ленинградцев для будущих поколений, рассказывает правду о Ленинградской битве, позволяет нам вспоминать имена тех, кто ценой своей жизни приблизил победу в Великой Отечественной войне, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии открытия музея.

Напомним, строительство павильона для нового музея началось в сентябре 2015 года возле здания диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Все работы проводились за счет средств областного бюджета.

Фото Антона ЛЯПИНА